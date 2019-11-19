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Ordu'daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan

Ordu’da meydana gelen trafik kazalarının yarısının aşırı hızdan kaynaklandığı belirtildi.

Ordu'da meydana gelen trafik kazalarının yarısının aşırı hızdan kaynaklandığı belirtildi.


Ordu Jandarma Komutanlığı'nın tespitlerine göre, Karadeniz sahil yolu haricindeki ilçelerde bulunan karayollarında meydana gelen kazaların yüzde 55'inin aşırı hız, yüzde 24'nün dikkatsizlik ve tedbirsizlik, yüzde 21‘nin hatalı sollama sonucu yaşandığı tespit edildi.


Öte yandan Jandarma Komutanlığı'nın istatistiklerine göre, Ordu il genelinde 2019 yılında Ocak-Kasım ayları arasında meydana gelen kazalar incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 18, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 5 azalma meydana geldiği kaydedildi.


Bu arada 11-14 Kasım 2019 tarihlerinde Altınordu-Ulubey, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa-Kumru, Ünye-İkizce ve Ünye-Akkuş karayollarında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde bin 52 araç kontrol edilirken 54 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan trafik idari para cezası uygulandı.

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