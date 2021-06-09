Ordu'daki trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı

Ordu'da, 2 cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve 10 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Bucak Mahallesi Şahincili Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun Y. idaresindeki 52 AAZ 266 plakalı cip ile Nedim Y. idaresindeki 52 GS 829 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Nedim Y. (43) ile 10 yaşındaki oğlu Berk Y. yaralandı, araçları ise site bahçesinin demir korkuluklarına tutunarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bu sırada, 160 promil alkollü olan Tayfun Y.'nin, sürücü olmama ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, Olay Yerine İnceleme ekiplerine bilgi verdi. Ekipler, araç içerisindeki çeşitli noktalardan parmak izleri alarak, sürücünün kesin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.