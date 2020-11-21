Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede

Ordu'nun Korgan ilçesindeki vahşetin zanlıları dayı ve yeğen yakalanarak adliyeye sevk edildi.

14 Kasım tarihinde Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde tek yaşayan Makbule Sarı elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden döviz ve televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Domuz bağı ile ölüme terk etmişlerdi

Feci şekilde öldürülen yaşlı kadının katillerini bulmak adına başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu ekipler bazı delillerin üzerinde yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekip yaptığı geniş çaplı soruşturma sonucu, olayla ilgilisi olduğu düşünülen 2 şüpheli yakalandı.

Cinayet şüphelileri dayı ve yeğen

Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın ardından ekipler, dayı ve yeğen oldukları öğrenilen H.G. ise S.U. isimli şüphelilerden birisini Aksaray, diğerini ise Fatsa'da yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.