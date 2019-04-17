Ordu'dan Avrupa şampiyonasına 5 sporcu

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonunun düzenlemiş olduğu ‘5'inci Gençler Büyükler Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'na, Ordu'dan 5 sporcu katılacak.

Bu yıl, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak olan ve Avrupa Wus-Hu Kung Fu Federasyonunun düzenleyeceği 5'inci Gençler Büyükler Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda Ordu'dan 5 sporcu, Türkiye'yi ve Ordu'yu temsil edecek. Gamzenur Sarı, Oya Kömürcü, Güinihal Çarkacı, Feyza Kevser Kurt ve Cemil Eren Akdemir isimli sporcuların gideceği şampiyona 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Şampiyonaya katılacak olan sporcuların, kendisini ziyareti esnasında açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, wushu kung funun, dünyanın en faydalı sporlarından biri olduğunu dikkat çekerek, sporcuların ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını söyledi. “Bu ekip, gidilen her şampiyonada örnek gösterilen bir takım” diyen Genç, “Marifetlerinin karşılığını madalyayla süslüyorlar, bizim için de bu gurur kaynağı. Bu sporu bırakmayın, bu spora emek verin mükafatını sonunda alacaksınız. Burada dünya şampiyonları var, sizler de olacaksınız inşallah. Başarı çalışmayla disiplinle gelir. Yapacağınız bir iş var, İlgileneceğiz tek şey bu spor olsun. Bu sizi ileriye götürür. Bu disiplinlere uyarsanız dünyanın en başarılı sporcuları olursunuz” ifadelerine yer verdi.

Ordu Wushu Kung Fu Antrenörü Veda Tut da ziyarette yaptığı konuşmada 5 yıl öncesine kadar bu sporun okul sporlarında dahi olmadığını, ancak bugüne gelindiğinde katılım ve ilginin oldukça fazla olduğuna dikkat çekti. Bu sporu yaymak için azmettiklerini belirten Tur, sporcular sayesinde Türkiye'nin wushu kung fu sporunda dünyanın gündemine oturacağını sözlerine ekledi.

Wushu Kung Fu Ordu İl Temsilcisi Savaş Çakmak ise, sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirterek, onlara başarılar diledi.