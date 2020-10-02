Ordu'dan Azerbaycan'a güçlü destek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla teleferik kabinlerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

Azerbaycan'ın dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalinden kurtulması için verdikleri mücadeleyi desteklemek amacıyla Sahil-Boztepe arasında hizmet veren teleferik kabinlerine Türk ve Azerbaycan bayrakları astıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda da, “ Bugün Ordu'da, Elbet Karadağ'da” ifadesine yer verdi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarını teleferikte gören birçok vatandaş bu görüntüyü cep telefonları ile kayıt ederek kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vatandaşlar paylaşımlarında özellikle, Azerbaycan kardeşleri için “Tek Millet İki Devlet” ifadelerine yer verirken, Ermeni zulmüne karşın Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgu yaptılar.