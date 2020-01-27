İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'dan deprem bölgesine yardım gönderildi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Ordu’da toplanan temel yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Ordu'da toplanan temel yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.


Ordu, Fatsa ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odaları ile ticaret borsaları tarafından depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler Elazığ'a gönderilmek üzere yola çıktı. İçerisinde, gıda, su ve çeşitli temel malzemelerin bulunduğu bir tır dolusu malzeme, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası önünden yüklenerek, Elazığ'a hareket etti.


Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Elazığ ve Malatya'da olan deprem olayında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.


Ülke olarak bu tür olaylarda bir olmayı gösteren en iyi milletin, Türk milleti olduğuna değinen Başkan Servet Şahin, “Bizim milletimiz ve devletimiz güçlü ve vefakar. Böyle Allah'tan gelen kazalarda birbirimize destek olup atlatıyoruz, hep birlikte olabiliyoruz. Bunlardan bir örneğini gördük. Türkiye genelinde her kesimden Elazığ ve Malatya için destek yağdı. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Ünye Ticaret Odası ve Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Borsası ile el ele verdik. Şuanda bir tır ihtiyaç görülen temel ürünlerden bir kısmını gönderiyoruz. Bu ihtiyaç olduğu takdirde devam edecektir. Her türlü imkanları seferber ederek, milletimiz için feda etmeye devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.