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Ordu'dan ‘donduran' görüntü

Ordu’nun Kumru ilçesinde gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile bir dere dondu, kayalıklar ve yollar ise buzla kaplandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile bir dere dondu, kayalıklar ve yollar ise buzla kaplandı.


Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Kumru ilçesinde hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. Kumru ilçesi Konaklı Mahallesi'nde akan bir dere tamamen buz tuttu. Çoğunlukla buz kütlelerinin de oluştuğu yollarda, gündüzleri açan güneş ile eriyen kar suları kayalıkları buzla kapladı. Sibirya'yı andıran görüntüler insanların içini ürpertirken, özellikle sürücülerin acil durumlar dışında araçları kullanmamaları gerektiği belirtildi.

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