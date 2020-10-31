Ordu'dan dünyaya Azerbaycan mesajı

Ordu'da, Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Gölköy ilçesinde yer alan Ulugöl'de kano etkinliği düzenlendi.

Türk ve Azerbaycan bayrakları ile yapılan kutlamalarda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu dönemde iki devlet tek millet anlayışıyla Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek veriyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları, Ordu'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Kutlamalar kapsamında, doğal tabiat parkı olan Gölköy ilçesine bağlı Ulugöl'de, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Kano Kulübü'nün organizasyonuyla bir etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı organizasyonda, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dostluk mesajları verildi.

“İki devlet tek milletiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet'in 97. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Güler, “Cumhuriyet'imizin 97. Yıldönümünü Türkiye'nin en güzel noktalarından biri olan Gölköy Ulugöl'de kutluyoruz. Ordu Kano Kulübü ve öğretmenlerimizle birlikte il genelindeki kutlamaların ardından burada da bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'da da Türk kardeşlerimiz bir mücadele ve kahramanlık örneği veriyorlar. Bizler de bir mesajımız olsun diye bu etkinlikte onlara destek veriyor, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla, iki devlet, tek millet anlayışıyla faaliyet gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan'ın yanındayız

Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduklarını belirten Başkan Güler, “Bakanlığım döneminde Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Şahdeniz projelerini gerçekleştirmiştik. Hazar Denizi'nden her gün 1 milyon varil petrol basılıyor ve Bakü-Tiflis üzerinden Ceyhan'a geçiyor. Şahdeniz'de de aynı hattan doğalgaz Avrupa'ya geçiyor. Bu çalışmalarımızı Azerbaycanlı kardeşlerimizle yapmıştık. Ordu'dan yürek dolusu sevgilerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimize gönderiyoruz. Başarılı olmaları için dua ediyoruz. İnşallah kanolarımızla yaptığımız bu etkinliği güzel günlerimizde hep birlikte Hazar Denizi'nde gerçekleştiririz” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in konuşmalarının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin ve öğretmenler, Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Azerbaycan'a destek vermek için Ulugöl'de kano sporu yaptılar.

Öğretmenler ve kano kulübü üyeleri etkinlik sırasında Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.