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Ordu'dan Hatay'a anlamlı yardım

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Hilmi Güler, Hatay'da terör örgütü tarafından yakılan ormanların yaralarını sarmak için 5 bin adet fidan göndereceklerini açıkladı.


Başkan Güler, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, ”Hain terör örgütü tarafından Hatay'da yakılan ormanlarımızın yaralarını sarmak için, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 5000 adet fidan göndereceğiz. Onlar yaktıkça, biz el ele vererek tekrar yapacağız.Yanındayız Hatay” açıklaması yaptı.


Güler'in Bu açıklamasına destek veren Ordulular fidan bağış kampanyasına katılmak istediklerini belirten görüşlere yer verdiler.

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