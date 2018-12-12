Ordu'dan İstanbul'a göç sürüyor

Karadeniz'de yıllardır söylenegelen ‘Karadenizli Karadeniz'de doğar ama Karadeniz'de doymaz' sözü göç rakamlarıyla bir kez daha kendini gösterdi. Doğu Karadeniz'in nüfus bakımından üçüncü büyük ili olan Ordu'da son 4 yılda İstanbul'a göç eden nüfus sayısı 49 bin 638 olarak belirlenirken, İstanbul'dan Ordu'ya geri dönüş yapan Ordulu sayısı ise 18 bin 251 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistik rakamlarına göre, Ordu'dan büyük illere göç hız kesmeden sürüyor. Ordu'dan en çok göç İstanbul, Ankara ve Kocaeli'ne yaşanıyor. İstanbul'da Sivas ve Kastamonululardan sonra üçüncü sırada bulunan Ordu nüfusu her geçen yıl artıyor. Halen resmi rakamlara göre 530 bin Ordulunun yaşadığı İstanbul'a Ordu'dan son 4 yılda 49 bin 638 kişinin göç ettiği belirtildi.

İstatistiklere göre; Ordu'dan İstanbul'a 2014 yılında 15 bin 272 kişi, 2015 yılında 11 bin 555 kişi, 2016 yılında 8 bin 822 kişi göç ederken 2017 yılında ise 13 bin 989 kişi olmak üzere toplam 49 bin 638 kişi yerleşti. Bu rakamlara rağmen İstanbul'dan Ordu'ya dönen Ordulu sayısı da her geçen yıl arttı. 2014 yılında 3 bin 408 kişi memleketine dönerken, 2015 yılında 4 bin 31, 2016 yılında 6 bin 522 ve 2017 yılında ise 4 bin 290 kişi olmak üzere toplam 18 bin 251 kişi Ordu'ya geri dönüş yaptı.

Ordu'dan Ankara'ya ise 2014 yılında 2 bin 750, 2015 yılında 2 bin 565, 2016 yılında 2 bin 145, 2017 yılında ise 2 bin 9018 kişi göç etti. Kocaeli'ne ise 2014 yılında bin 956, 2015 yılında bin 691, 2016 yılında bin 534, 2017 yılında bin 888 yerleşti.

“Geçim zorluğu göçe mecbur bırakıyor”

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin, göç kavramının Ordu'da geçim şartlarının zorluğunu hatırlatan bir olgu olduğunu vurguladı. İstatistik verilerin çeşitli gözlem ve sosyal olaylardan anlaşılacağı gibi Ordu'nun önemli miktarda göç veren bir il olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Ordu ilinde nüfusun yarıdan fazlasının geçimini temin ettiği, daha doğrusu etmeye çalıştığı tarım, ilin önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Ancak zaten yetersiz olan tarım alanları, artan nüfusun geçimine yetmekten uzak olduğu gibi her geçen gün miras yoluyla biraz daha küçülmesi, tarımı uzun yıllar önce geçim kaynağı olmaktan çıkarmıştır. Ayrıca sanayi yatırımlarının çok yetersiz ve iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle ortaya çıkan geçim zorluğu Ordu halkını başka illere ve yurt dışına göç etmeye mecbur bırakmıştır” dedi.

Şahin, nüfusun istihdam alanlarına göre dağılımına bakıldığında Ordu'nun tarım sektöründe Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir paya sahip olduğunu da kaydederek, ”Ordu ili hizmet ve sanayi sektöründe ülke ortalamasının çok gerisinde kalmıştır. Bu sebeple nüfusun sosyo-ekonomik niteliklerinin yükseltilmesi gerekir” diye konuştu.