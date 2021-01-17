Ordu'dan kar manzaraları

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yüksek kesimlerde ve yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Kumru ilçesindeki Düzoba Yaylası da yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada bulunan evlerin ve ağaçların üzerinin karla kaplanmasıyla birlikte doyumsuz bir manzara oluştu. Bazı vatandaşlar, kısıtlama sürecinde yaylalardaki evlerine çıkarak, hafta sonu kısıtlamasında burada zaman geçirmeyi tercih etti.