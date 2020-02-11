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Ordu'dan kartpostallık kar manzaraları

Ordu’da iki gün boyunca etkili olan kar, doğada seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Ordu'da iki gün boyunca etkili olan kar, doğada seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.


Ordu'da önceki gün başlayan ve iki gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Kar yağışı sonrası Altınordu ilçesinde kartpostallık görüntülerin oluştu. Şehrin seyir terası konumundaki 500 rakımlı Boztepe'den bakıldığında mavi ve beyazın güzelliği ve Avrupa'nın denize inşa edilen tek havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanının beyazlar altındaki görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

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