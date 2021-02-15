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Ordu'dan kartpostallık kar manzaraları

Ordu’nun yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

Ordu'nun yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu.


Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fındık bahçeleri, ormanlık alanlar ve dağların beyaza büründüğü yaylalarda doyumsuz bir manzara hakim oldu. Kumru ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin rakıma sahip Düzoba Yaylası'nda da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Vatandaşlar, kar yağışını fotoğraflamayı ihmal etmezken, bu yağışların bereket olduğunu ifade ettiler.

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