Ordu'dan Mehmetçiğe destek

Ordu'da bir araya gelen okul servis şoförleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yaklaşık 250 araçla şehir turu düzenledi.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı' dün başladı. Tüm Türkiye'nin destek verdiği harekata Ordulu servis şoförlerinden de destek geldi. Kent merkezinde toplanan yaklaşık 250 servis şoförü, Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy düzenleyerek şehir turu attı. Etkinlik hakkında bilgi veren Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adem Yavuz, “Dün kahraman ordumuzun Suriye'de yaptığı operasyona destek vermek için servisçi ve taksici arkadaşlarımız böyle bir organizasyon düzenlemişler. Buradaki amacımız askerlerimize destek vermek. Niyetimiz halisane, Allah devletimize, milletimize ve askerimize zeval vermesin. Bu niyetle buraya toplandık” dedi.

“Harekata katılan görevli personellerimizin çocuklarından servis ücreti alınmayacak”

Altınordu Öğrenci Servisi Taşıyıcıları Kooperatif Başkanı Şenol Gedikoğlu da Türk ordusunun yanında olduklarını belirterek, harekatta görev yapan personellerin çocuklarından servis ücreti alınmayacağını ifade etti. Gedikoğlu, “Kahraman Türk ordumuzun sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki istikrarı sağlamak için başlatılmış Barış Pınarı Harekatı'na biz de servisçi camiası olarak, arkadaşlarımızdan gelen talep üzerine destek vermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Ayrıca bu harekata katılan tüm görevli personellerimizin çocuklarından servis ücreti almayacağız bugünden itibaren. Onlar orada görevini yapıyor, biz de burada üzerimize düşen görevi yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Şehir merkezinde konvoy eşliğinde ilerleyen servisçiler, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.