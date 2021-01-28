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Ordu'dan sis manzarası

Ordu’nun Çamaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, güzel görüntüler oluşturdu.


İlçede dün etkili olan fırtınanın ardından gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı sonrasında sis oluştu. Çamaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.


Yoğun sis sonrasında ortaya seyrine doyumsuz eşsiz manzaralar çıktı. Dağların neredeyse görünmez hale geldiği doğa olayı sonrasında bazı vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Seyrine doyum olmayan manzaralar sunan sis öğle saatlerine doğru etkisini yitirdi.

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