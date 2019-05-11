Ordulu arıcılar süt sağımına başladı

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde arıcılık yapan Abdulkadir Yirmebeşoğlu, “Arılar kata çıktı, kata çıkmak demek bal sezonu başladı demektir. Akasyalar ve orman gülü çiçek açtı, mevsimin bizim açımızdan güzel geçeceğini umuyorum” dedi.

Balcı Yirbeşoğlu, “Mesleğimiz gerçekten çok zor ve meşakkatli bir iş. Sezonumuz başladı, taze balları süzme zamanımız geldi. Bu yıl sezondan umutluyuz. Arıya iyi bakıyoruz. Bakmasak arılarımız iyi bal vermez. Kestane ve kara kovan balımızı satıyoruz. Süzme balı ise vatandaşlar daha çok tercih ediyor. Sağımlar ilkbaharda başlar ve eylül ayının sonuna kadar devam eder. Herkesin orijinal bal yemesi için üretimimizi burada devam ettiriyorum. Arılara iyi bakarsanız güzel bal oluyor, o yüzden çocuklarımız gibi bakımlarını burada ailemizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sağım süresi sonunda ne kadar bal yaptığımızı öğreniyoruz. Havaların iyi gitmesi bizim için çok önemli. Arıcılık mesleği olarak geçimimizi sağlıyoruz” diye konuştu.

Yirbeşoğlu, herkesin organik bal yemesinin sağlıkları açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.