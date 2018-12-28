Ordulu arzuhalci mesleğini devam ettirmeye çalışıyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Arzuhalci Osman Caldu, yıllardır yaptığı mesleğini kendisinden sonra devam ettirecek kimsenin olmadığını söylüyor.

Son yıllarda sayıları oldukça azalan arzuhalciler, yıllardır insanların yazılacak dilekçelerine yardımcı oluyor. Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıl önce Ünye Özel İdare Müdürlüğünden emekli olduktan sonra arzuhalci olarak 10 metrekarelik bürosunda dilekçe yazmayı sürdüren 66 yaşındaki Osman Caldu da mesleğini o tarihten itibaren bilfiil sürdürüyor. Yıllardır yaptığı bu mesleğin artık eskisi gibi rağbet görmediğini söyleyen Arzuhalci Osman Caldu, yıllardır insanlara çok faydalı hizmetler ettiklerini söylüyor. Caldu, boşanmak isteyen çiftlere taraf olamadığını belirterek, kimi zaman çiftleri ikna ettiğini de söylüyor.

Artık eskisi kadar dava açılmıyor

Kimi zaman ücret talep etmeden bu işi yaptığına değinen Caldu, "Vatandaş memnun olduğu zaman benim de hoşuma gidiyor. Dilekçe yazma talepleri eskiye göre biraz daha zayıfladı. Çünkü artık dava açmak zor oldu. O yüzden artık günlük olmasa bile haftalık dilekçelerimizi yazıyoruz. Emekli olduğum kurumdan dolayı idari konularda da vatandaşları aydınlatıyoruz” dedi.

Boşanmak isteyenleri, ayrılmamaları için ikna etmeye çalışıyor

Dilekçe yazmanın belirli usulleri olduğunu da hatırlatan Caldu, boşanma davalarında da taraf olmadığını, kendisine bu yüzden gelen çiftleri ikna etmek için çabaladığını söyledi. Caldu, böyle durumlarda ücret talep etmeden insanlara yardımcı olduklarını belirterek, bazı çiftleri de boşanmaktan vazgeçirdiğini anlattı. Caldu, Kumru ilçesinde en çok şikayet ve gayrimenkul davaları için dilekçe yazdıklarını aktardı. Kendisinden sonra emekli olanların bu mesleği devam ettirmeyeceğini ifade eden Caldu, kendisinden sonra bu işin biteceğine dikkat çekti.