Ordulu avcılara 22 bin 488 lira ceza

Ordu'da 2019 yılı ilk 3 aylık döneminde avcılara yasak avlanmadan dolayı 22 bin 488 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 2 bin 576 avcının bulunduğu Ordu'da 2019 yılı Ocak-Mart ayları arasında 3 aylık dönemde yapılan kontroller sırasında yasak avlandığı belirlenen 26 avcıya yasal işlem yapıldı. Yasal işlem yapılan avcılara 22 bin 488 TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen ve Avcılık Kanunu'na uymadığı tespit edilen avcıların tüfeklerine de el konuldu.

Ordu'da 2014 yılında yasak avlanmaya karşı 20 avcıya 11 bin, 2015 yılında 35 avcıya 34 bin 866, 2016 yılında ise 51 avcıya 35 bin 122 TL, 2017 yılında 62 avcıya 43 bin 886 lira ceza kesilirken 2018 yılında 37 avcıya yaklaşık 35 bin lira ceza uygulanmıştı.