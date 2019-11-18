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Ordulu dağcılar doğa yürüyüşünde

Ordulu dağcılar hafta sonu trekking faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


Ordu Dağcılık Kulübü sporcuları Kasım ayında uzayan pastırma yazını Kumru ilçesindeki Ericek Yaylası'nda değerlendirdi. 12 km'lik doğa yürüyüşüne Ordu'nun çeşitli ilçelerinden 22 sporcu katıldı. Ericek Yayla merkezinden başlayan etkinlik, çayır ve orman içi geçişlerinden sonra kadı yolu patikasından ilçe merkezinde son buldu. Yürüyüşün bir çok noktasında sonbahardan dolayı yerlere dökülen yapraklar muhteşem görüntüler sundu.

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