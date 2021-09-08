Ordulu firma Avrupa'ya açılıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde çeyrek asırdır faaliyet gösteren firma, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde marka tescil belgeleri alarak, ürettikleri zeytin ve 150 farklı ürünü Avrupa'ya ihraç etmeye hazırlanıyor.

Ünye ilçesinde 25 yıl önce, dünyanın en kaliteli zeytin unvanına sahip Gemlik zeytini ile serüvenine başlayan ve zamanla kuru üzüm, incir, kayısı, reçel, tahin, pekmez ve bakliyat grubunu bünyesine ekleyerek ürün yelpazesini büyüten Çalıkoğlu Gıda, doğal olarak üretilen ürünlerin gıda güvenliğini sağlayarak, sofralara ulaşmasını sağlıyor. Zeytin üretim tesisi Bursa Orhangazi'de olan firma, kurulduğu günden bu ürün yelpazesini genişleterek, faaliyetlerine devam ediyor.

Tüm AB ülkelerinde marka tescil belgesi alındı

Çeyrek asırdır faaliyetlerine devam eden ve bünyesinde yaklaşık 150 çeşit farklı ürün bulunan Çalıkoğlu Gıda, Çalıkoğlu ve Mytat markalarının tüm Avrupa Birliği ülkelerinde marka tescilini aldı. Firma, zeytin başta olmak üzere ürettikleri ürünleri Avrupa'ya ihraç etmeye hazırlanıyor.

“Sağlıklı ve doğal gıdaları daha geniş kitlelere ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz”

Firmanın Genel Müdürü Resül Çalık, ürettikleri ürünlerde doğallık ve sağlık açısından geleneksel yöntemleri kullandıklarını söyledi. Çeyrek asırdır Türkiye genelinde sürdürdükleri faaliyetleri, ilk etapta Avrupa ülkelerine ve ardından dünyaya ulaştırmak adına çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Çalık, “Ülkemiz topraklarında yetişen, sofraların vazgeçilmez ürünlerini, yurt içi bayilik yapılanmamızla beraber, Avrupa Birliği ülkelerine ve ardından dünya ülkelerine ulaştırmak için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Ülkemiz adına üretime ve istihdama daha fazla katkı sağlarken, sağlıklı ve doğal gıdaların daha geniş kitlere ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Kurucu liderimiz merhum Adem Çalık'ın hayallerini birer birer gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Onun hayali, Çalıkoğlu markasını bir dünya markası yapmak, markalarımızdaki ürünleri dünyadaki birçok ülkede yer almasını sağlamak idi. Bu doğrultuda tüm ekip arkadaşlarımızla 25'inci yılımızda yeni bir mutluluğu ve gururu yaşamanın sevinci içerisindeyiz” dedi.

“Üretmekte olduğumuz tüm ürünlerin AB ülkelerinde yer alması için çalışma başlattık”

“Bu bir ekip başarısıdır, emeği geçen ilk günden bugünlere gelmemizde fayda sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” diyen Resül Çalık, “Markamızla üretmekte olduğumuz tüm ürünleri ilerleyen süreçlerde tescillerini aldığımız bu ülkelerde yer alması için çalışmalar başlattık. Kaliteyi önde tutan anlayışı ve dürüst çalışma prensibiyle çizgisinden ödün vermeden 25 yıldır hizmetlerine büyüyerek devam eden firmamız, aynı çizgisinden ödün vermeden geleceğe yönelik çalışmalarını aynı doğrultuda yürütecektir” ifadelerine yer verdi.