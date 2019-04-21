Ordulu izciler Çanakkale'de

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri, Türkiye İzi Federasyonu tarafından yapılacak etkinlikle anılacak.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenecek etkinlikte 57. Alay Çanakkale Milli Bilinç Kampı adıyla 22 - 26 Nisan 2019 tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenecek etkinliğe Ordu'dan katılacak olan Ordu İdeal Gençlik ve Spor Kulübü izcileri dualarla uğurlandılar.

Çanakkale Milli Bilinç Kampı, Eceabat-Kocadere köyü yakını Kışla mevkiinde gerçekleştirilecek.