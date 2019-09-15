Ordulu kanocular Gaga Gölü'nde buluştu

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği (ORKADO) ile Fatsa Belediyesi iş birliği ile Gaga Gölü'nde kano gezisi düzenlendi.

ORKADO, Fatsa Belediyesi ile ortak hareket ederek özellikle gençleri kano sporuna yönlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla Gaga Gölü'nde düzenlenen kano gezisine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın yanı sıra, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ve yönetimi katıldı.

Kano gezisi sonrası bir açıklama yapan ORKADO Başkanı Mustafa Sarıkaya, 18 yıldır öğretmen olduğunu belirterek, “Kano sporunu 15 yıldır yapıyorum. Kano sporunu Ordu ile tanıştıralı 6 yıl oldu. Bu sporda ilk olarak öğrencilerimizle bayağı bir yol aldık. İlk kano yarışmalarını Aybastı Perşembe Yaylası Gölü'nde yapmıştık. Bugün itibarıyla Fatsa Belediyesi ile iş birliği yaparak bu sporu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu sporu belediyemizle ilk önce tanıtım olarak başlayacağız, daha sonra öğrenciler üzerinden eğitim amaçlı sürdüreceğiz. Sporcu yetiştirme ile alakalı çalışmalara başlayacağız. Gaga Gölü durgun sudan oluştuğu için eğitim amaçlı kullanılmaya çok müsait. Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'ni ve Bolaman Irmağı'nı da kano sporu için kullanacağız. Kano sporunun çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum, zaten Fatsa'da ve Karadeniz'de bu sporun yaygın olmaması çok ilginç. Karadeniz'de yaşıyoruz, göllerimiz var, nehirlerimiz var ama bu sporu üzülerek söylemek isterim ki çok fazla bilen yok. Bundan sonraki süreçte Fatsa Belediyemiz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Aybastı Belediyemizle iş birliği yaparak bu sporu yaygınlaştırmak için uğraşacağız. Kano sporuna ve derneğimize hiç düşünmeden destek veren Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Gençlerimizi kano sporuna yönlendirmek için derneğimizle ortak çalışacağız”

İlk deneyimi olmasına rağmen kano gezisinde hiç zorlanmadığı gözlenen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da, “İlçemizin en güzel doğal mekanı olan Gaga Gölü'nde durgun suda kano gezimizi gerçekleştirdik. Çok zevkli ve heyecanlı bir spor. İlçemizde de bu sporu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç gençlerimizi kano sporuna yönlendirmek için derneğimiz de birlikte ortak çalışmalarımız olacaktır. Ben kano sporunun baş mimarı ORKADO Derneği Başkanımız Mustafa Sarıkaya hocamıza çok teşekkür ediyorum, çok büyük bir özveri ile bu sporu sürdürüyor. Kano sporunun yaygınlaşması için Fatsa Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Bu tarz etkinliklerde bizleri zaman zaman göreceksiniz. Ben de bugün bizzat kano sporu yaptım. Görünüşte zor gibi gözükse de içine bindiğinizde çok zevkli, sanki suyun üzerinde yürüyormuş gibi bir his var. Herkese bu sporu tavsiye ediyorum, bir kez yaptıktan sonra devamı kendiliğinden gelecektir” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, güzel bir Eylül sabahında kano sporu yapmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Kano sporunun ilçemizin doğal güzelliği ile bilinen Gaga Gölü'nün turizme açılmasına katkısı olacağına inanıyoruz. ORKADO kulübümüzle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Gençlerimizi bu spora kazandırmak lazım, bu anlamda biz elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.