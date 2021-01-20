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Ordulu öğrenciler bilimi Avrupa'ya taşıyor

Ordu’nun Ünye ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından "Bilim Her Yerde" projesi kapsamında yapılan çalışma Avrupa’da bulunan eğitim ortaklarıyla beraber çalışma başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından "Bilim Her Yerde" projesi kapsamında yapılan çalışma Avrupa'da bulunan eğitim ortaklarıyla beraber çalışma başlattı.


Ünye İmam Hatip Ortaokulu rehber öğretmeni Tuğba Kartal Ak ile birlikte "Bilim Her Yerde" projesinde yer alan 7 sınıf öğrencisi, yurt dışında öğretmen ve diğer öğrencilerle beraber Web-2 tasarım araçlarını kullanarak okullarını Avrupa'da temsil ediyor.


Projenin Ocak başlangıcından itibaren Mayıs ayına kadar devam edeceklerini ifade eden Tuğba Kartal Ak, "Bilim Her Yerde' adı altında başlattığımız projemizi 6 ve 7. sınıflarda okuyan 7 kişilik öğrencilerimizle beraber Web-2 tasarım araçlarıyla bilimsel süreçleri iç içe kullanarak bunu ürün haline getiriyoruz. Pandemi süreci nedeniyle öğrencilerimiz okuldan uzak oldukları için eğitimden sınırlı kaldılar. Bizlerde bu süre içerisinde evlerinde yapabilecekleri deneyleri ve etkinlikleri web-2 araç tasarımlarıyla beraber ürün haline getirerek Avrupa'ya proje olarak sunmak istedik. Şimdi bizim ortaklarımızdan 9 Türk öğretmen ve 2 kişilikte yabancı ortaklarımız var. Bizim öğretmen arkadaşlarımızın yurt dışında bulunan öğretmen ve öğrencileri ile de iletişim halindeler. Ayrıca aynı zamanda Fen ve Bilim değil, İngilizce dillerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız aynı zamanda okulumuzu Avrupa'ya güzel bir şekilde tanıtmaktır" dedi.

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