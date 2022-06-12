Ordu'lu şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı'nda Kuzey Irak'ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ordu Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Gökhan Demir'in acı haberi baba evine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gökhan Demir'in acı haberi Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin babası Yaşar, annesi Suriye, kardeşleri ve yakınlarını askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Eşi Seda Demir ile evli olan şehit Gökhan Demir'in, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi. Şehit Demir'in cenazesinin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazın ardından İnkur Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. 5 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehidin eşinin ve çocuklarının da Diyarbakır'da olduğu öğrenildi.

Acı haberi paylaşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekatında K. Irak'ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu Ünyeli İs.Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde alçak teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, şehit olan Ordu Ünyeli hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.