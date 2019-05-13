Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin Fatsa ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, sağlık ekipleri ile birlikte şehidin Sakarya Mahallesi'ndeki baba evine gelerek ailesine acı haberi verdi. Acı haberin verilmesinin ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehidin baba evine taziye ziyaretinde bulunarak, baba Ümran ile anne Hacer Demirci'ye başsağlığı diledi.

Sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı

Eşi Nurdan Demirci ile henüz bir yıl önce dünya evine giren ve çocukları olmadığı bilgisine ulaşılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin, sosyal medya hesabından yazdığı yazı yürekleri sızlattı. Şehit Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı ”(Sevdiğim kadının sevdiği adamım) Vatan uzaktan bakıp benim diyenlerin değil, yar koynuna baş koymadan şehit olanlarındır. J.Ö.H.” paylaşımı vatan sevgisini gözler önüne serdi.

Ümran ile Hacer çiftinin evlatları olan Demirci'nin ailesi Çatalpınar ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki evlerine hareket etti. Yarın Ordu-Giresun Havalimanı'na askeri uçakla getirilmesi planlanan şehidin, karşılama merasiminden sonra Çatalpınar ilçesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği tahmin ediliyor.