İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordulu sporcular, rafting eğitimi için Rize'de

Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile antrenörler, Rize’de düzenlenen 15 günlük rafting eğitim kampına katıldı.

Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile antrenörler, Rize'de düzenlenen 15 günlük rafting eğitim kampına katıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu ortaklığında, Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 15 günlük eğitim kampına, Ordu Gençlik ve Spor Kulübü'nden 8 Sporcu ile 2 antrenör katıldı. Çeşitli kategorilerde kampa katılan Ordu'nun yanı sıra Erzurum, Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Hakkari illerinden gelen 18 kulüp ve toplamda 115 sporcunun katılımıyla, 16 Kasım tarihinde başlayan rafting sporcu kampı, 27 Kasım tarihinde sona erdi.


Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Ordu Gençlik ve Spor Kulübü'nü kampta gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Ordulu sporculara desteklerinin devam edeceğini belirtti.


Antrenmanların verimli geçtiğini aktaran Ordulu antrenör ve sporcular ise hedeflerinin Türkiye'de derece elde ederek, Rafting Türk Milli Takımı'nda yer almak olduklarını kaydettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.