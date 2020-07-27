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Ordulu üreticiler fındık fiyatlarından memnun

Ordulu üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirtti.

Ordulu üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirtti.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarının ardından fındık fiyatlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için TMO'nun kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot bazlı desteği olarak da kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz” dedi.



Vatandaşlar fiyattan memnun


Ordulu fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarının oldukça yerinde olduğunu belirterek, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu kaydettiler. Fındık fiyatlarının hasat tarihinden önce açıklanmasının serbest piyasada da fiyatların yükseleceğine işaret olduğunu ifade eden üreticiler, fiyatlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler.



Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise, fındık fiyatlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımıza üreticilerimiz adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyor, fiyatın bölgemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı. Giresun fındığı 22.5 TL, Ordu fındığı 22 TL. Var olasın Cumhurbaşkanım, adamsın adam. Vampirlere güzel bir ders verdin. Fındık üreticisine hayırlı olsun. Seni seviyoruz milletin adamı, milletimize can feda” dedi.

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