Ordulular Türk sanat müziğine doydu

Ordu'da “Türk Sanat Müziği Konseri” düzenlendi.

Altınordu Belediyesi ve Altınordu Musiki Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen ve Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan “Türk Sanat Müziği Konseri” vatandaşların beğenisini topladı. Koro şefliğini Hüsnü Yakın'ın yaptığı konser, Altınordu Musiki Derneği koro ve solistlerinin performansları ile Ordu Kültür Sanat Merkezini dolduran Türk halk müziği severlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Koro tarafından seslendirilen eserlere vatandaşlar da eşlik etti.

Konser, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın konserin koro şefliğini yapan Hüsnü Yakın'a çiçek taktim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Konsere ayrıca, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, Altınordu Musiki Derneği Başkanı Necmi Oğuz, birim müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.