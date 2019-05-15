Ordu'nun Aybastı ilçesindeki heyelanın etkisi büyüyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan ve evlerin boşaltılmasına neden olan heyelanın verdiği zararlar giderek artıyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi Yaylıcı mevkisinde, şubat ayı içerisinde 29 evin tahliye edildiği ve gerekli incelemelerin yapıldığı heyelan bölgesindeki ev ve arazilerdeki çatlak ve yarıklar büyümeye başladı. Vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, evlerdeki çatlaklarda ve yollardaki yarıklarda yeniden incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ise bölgede yeni bir tahliye işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verilecek.