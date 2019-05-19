‘Ordu'nun Değerleri' ödül töreni

Ordu'da haftalık olarak okuyucularıyla buluşan Haberci gazetesi, ekonomi, siyaset, kültür, sanat, eğitim, medya, sağlık, sosyal hizmetler, yerel hizmet ve sivil toplum alanında önemli çalışmalara imza atmış isimleri plaketle onurlandırdı.

'Ordu'nun Değerleri Buluşuyor' sloganı altında Ordu Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Haberci gazetesinin sahibi Figen Çakmak, Ordu'ya emek vermiş, halen emek veren ve şehrin yararına projeler hazırlayan isimleri hatırlamak, onları onure etmek için bu geceyi düzenlediklerini belirtti.

Gecede Akkuş Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Duman, Orman İşletme Müdürü Mehmet Ali Deniz, Ünye Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, Kumru Halk Eğitim Merkezi Müdürü Durmuş Sonkaya, Fatsa Liman Müdürü Alper Satılmış, Türk Kamu-Sen eski Ordu İl Temsilcisi Bekir Karakış, Altinordu Ziraat Odası Genel Sekreteri Sefer Kovan, Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü Hasbi Tut, Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, Nöroloji Uzmanı Uzman Dr. Emre Çevik, Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal, Fatih Anadolu Lisesi Bilim Teknolojileri Öğretmeni Belkız Şentürk, Perşembe 75. Yıl Anaokulu Müdürü Fatma Çıtlak, Ordu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Hicran Yılmaz, Altınordu Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Yılmaz, Gökömer Mahalle Muhtarı Özkan Gündüz, Ünye Yedaş İşletme Şefi Kadir Azaklı, Fatsa Oto Galericiler Dernek Başkanı Hikmet Zerey, İstanbul Aybastı Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Danış, AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanı Mevlüdiye Adıgüzel Töngel, Gölköy Eğitim Kültür Derneği Başkanı Nurettin Korkmaz, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Murat Yalçın, Mimar Atakan Kılıç, Halk Oyunları Öğretmeni Özcan Özdemir, müzisyen Fatih Baş, işadamları Hüseyin Karataş, Erol Aydın, Serkan Kalyoncu, Fatih Yılmaz, Osman Duvar, Engin İncekara, Aşkın Demirtaş, Murat Bayraktar, Serkan Kuş, işkadınları Pervin Hüsem, Sabahnur Kılıç'a plaket takdim edildi.