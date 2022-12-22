Ordu'nun değerlerine vefa

Ordu'da haftalık olarak okuyucularıyla buluşan Haberci Gazetesi, ekonomi, siyaset, kültür, sanat, eğitim, medya, sağlık, sosyal hizmetler, yerel hizmet ve sivil toplum alanında önemli çalışmalara imza atmış isimleri plaketle onurlandırdı.

Ordu Öğretmenevi'nde düzenlenen törende konuşan Haberci Gazetesinin sahibi Figen Çakmak, Ordu'ya emek vermiş, halen emek veren ve şehrin yararına projeler hazırlayan isimleri hatırlamak, ‘Ordu'nun Değerleri'olan bu isimleri onurlandırmak amacıyla bu geceyi düzenlediklerini belirtti.

Gecede, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da ‘Hanım Ağa' olarak bilinen Memduha Aktürk ve Şaziye Ersoy, ünlü kardiyolog doktor Prof. Dr. İsmet Dindar, Ordu'da birçok kamu kurumunun yapıldığı araziyi bağışlayan merhum Ahmet Cemal Mağden'in torunu Murat Yaraş, merhum işadamı Haki Yener'in oğlu Göktürk Yener, Ordu'nun siyaset ve iş dünyasının tanınan ismi Baki Kamber, merhum İspirli Mehmet'in kızı Av. Hatice Ergen, 58 yıldır Esnafspor'un antrenörü olan Aziz Tokat, eczacı Servet Şahin, eczacı İncila Sağra, işadamı Bahtiyar Köksal, Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, Ordu Valiliği'nde 35 yılı aşkın görev yapan Celal Eker, süper babaanne olarak bilinen Judocu Sevgican Yalçın, iş adamı Mehmet Albayrak, Şair Dursun Ali Akınet, işadamı ve eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hamdi Işık, emekli Almanca öğretmeni Yaşar Türkmen, işadamı Yaşar Pamuk, efsane Orduspor'un ‘Pele Erol' olarak bilinen futbolcularından Erol Aydoğdu, saz ve ses sanatçısı Şenel Gök, emekli öğretmen Ferruh Piroğlu, emekli öğretmen Mustafa Köksal, emekli öğretmen Şükriye Kalafat, Fatsa Güneş Gazetesi sahibi Feridun Altuntaş, avukat Tevfik Karabulut, Ordu eski milletvekili Hasan Kılıç, şair Salim Yurdakul, eski huzurevi müdürü Aynur Şahin, yardımseverliği ile bilinen merhum Hacı Şefik Yılmaz'ın oğlu Selim Yılmaz, işadamı Ahmet Dağşan, iş adamı Cem Şenocak, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'a plaket takdim edildi.