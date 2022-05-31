Ordu'nun denizi temiz

Mustafa Kasapoğlu, il genelinde 32 plajın vatandaşlar tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini söyledi.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Plajı'nda gerçekleştirilen numune alma çalışmasına katılan Ordu Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, vatandaşların 7 Haziran - 20 Eylül tarihleri arasında rahatlıkla denize girebileceğini söyledi. Kasapoğlu, "Deniz suyundan şu anda Ordu'muzda 38 noktadan numune alıyoruz. Bunlardan 32'sini vatandaşımız plaj olarak kullanılıyor. 32 plajımız bugün itibariyle güvenilir, temiz ve vatandaşımızın hizmetindedir" diye konuştu.

Rip akıntısına dikkat

Halk sağlığı açısından vatandaşların bu 32 plajı kullanmasını isteyen Kasapoğlu şöyle devam etti:

"Çünkü burada cankurtaranı var ve sürekli suyu denetlenen plajlar bunlar. Bu anlamda bu plajları kullanmalarını istiyoruz. Onun dışındaki plajları kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü burada hem denetlenmiyor hem de Karadeniz'de ters akıntı dediğimiz rip akıntılar var. Bu rip akıntılardan dolayı diğer plajları kullanmasınlar. Bizim denetlediğimiz plajları kullansınlar."

Kentte Cumhuriyet ve Kumbaşı plajları olmak üzere 2 mavi bayrak almış plaj bulunduğunu belirten Kasapoğlu, bu noktaların her şeyiyle 12 ay boyunca suyu temiz olan plajlar olduğunu vurguladı.

Deniz suyunda ayda iki kez denetim yapılıyor

Kasapoğlu, çevre sağlığı teknisyenlerinin, denizin belli bir yerine kadar gidip 30 santimetre derinlikten numune aldığını, bunu da 15 günde 1 tekrarladıklarını anlattı.

Yüzme sezonu gelmeden denetlemelere başladıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz denetlemelerde sularımızda herhangi bir bozukluk yok. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bu deniz sularının takibini de yuzme.saglik.gov.tr internet sitesinden rahatlıkla takip edebilirler. Buradan izleyip hangi plajda kirlilik olup olmadığına bakabilirler" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Karadeniz'in yağmurun bol olduğu ve sellerin yaşanabildiği bölge olduğunu kaydederek, "Suda kirliliğin bir nedeni de o. İnşallah taşkınlar, seller olmaz. İnsanlar rahatlıkla güneşin, kumun, yeşilin birleştiği bu güzel coğrafyada denize girer ve o keyfi yaşarlar" ifadesini kullandı.