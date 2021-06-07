Ordu'nun dereleri canlanıyor

Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'nun su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Özellikle küresel ısınma sonucu kuruma aşamasına gelen dereler, Başkan Güler'in Enerji Bakanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla yeniden eski günlerine dönüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde kendisine bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne küresel ısınmadan etkilenen ve kurumaya yüz tutan Ordu'nun derelerinin temizlenmesi, bent ve tahkimat yapılması talimatını veren Başkan Güler, Karadeniz'e dökülen 64 km uzunluğundaki Cevizdere, 23 km uzunluğundaki Akçay, 52 km uzunluğundaki Elekçi ve 77 km uzunluğundaki Bolaman ırmaklarının eski coşkulu günlerine dönmesini sağlamıştı.

Melet'in çehresi değişiyor

Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından güvendiği eski çalışma arkadaşı Coşkun Alp'ı Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirdi. Başkan Güler, DSİ 75. Şube Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak çalışma ile Altınordu İlçesinde bulunan Civil ve Melet Irmaklarının eski coşkulu günlere kavuşması için ciddi adımlar attı. Özellikle kentin en uzun ırmağı olan Melet'in Karadeniz'e dökülen kısmında ıslah ve çevre düzenlemesi yapılmasını sağlayan Başkan Güler, ırmağın çevresini yeni bir görünüme kavuşturuyor. Melet, yapılan çalışmaların bitirilmesinin ardından yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve parklar ile yeni bir yaşam alanı haline gelecek.

Kuruyan Civil tekrar canlandı

Başkan Güler, birkaç yıl öncesine kadar kuruma aşamasına gelen Civil Irmağı'nı da eski günlerine kavuşturdu. 2013 yılında kuruma aşamasına gelen, Başkan Güler'in gayretleri sonucu sosyal bir alana dönüşüyor. Su kaynağı yükselen ve eski kötü günlerini geride bırakan Civil Irmağı'nda bugün su sporunu hizmet veriyor. Kano ve yelken antrenmanlarının yapıldığı ırmak renkli görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.