Ordu'nun dereleri ıslah ediliyor

Şube Müdürlüğü, son yıllarda Ordu il genelindeki derelerin ıslah çalışmalarına ağırlık verdi.

Hemen her yağışta taşan ve sel ve taşkınlara sebep olan derelerin ıslah edilmesi çalışmaları son yıllarda hızla sürüyor. Kilometrelerce uzunluktaki ırmak ve derelerin etrafa zarar vermemesi için istinat duvarları inşa edilmesi ve dere içlerinin temizlenmesi çalışmaları için 2017-2019 yılları arasında yaklaşık 70 milyon lira harcandığı belirtildi.

DSİ 75. Şube Müdürlüğü tarafından halen Ordu'nun derelerinde sürdürülen taşkın ve su baskınlarından korunmaya yönelik çalışmaları şöyle:

Çatalpınar ilçe merkezinden geçen Keş Deresi 2. kısım inşaatı

Fatsa ilçe merkezinden geçen Elekçi deresi 2. kısım inşaatı

Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevkii ve Saraycık Mahallesi içinden geçen arazilerin Turnasuyu taşkınlarından korunması 3. kısım inşaatı

İkizce ilçesi Fatih Mahallesi Akçay deresi istinat duvarı inşaatı

Kabataş ilçe merkezinin içinden geçen Eceli ve Reşadiye Çayları 4. kısım inşaatı

Kumru Elekçi Irmağı ve Karaçalı ve Akçadere Dereleri istinat duvarı inşaatları

Altınordu Yıldızlı Mahallesi İmamoğlu Deresi'nin taşkınlarından korunması

Ünye Cevizdere ıslahı ve Gürecülü Mahallesi Döşemedibi Dereleri ıslahı

Ünye Keşköy arazisi Kavaklar Deresi ıslahı

Ünye Tabakhane Deresi 4. kısım ıslahı