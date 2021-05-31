Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu

Ordu'da kurumasını önlemek amacıyla ıslah edilen dere ve ırmaklar yelken ve kanolarla renkleniyor.

Ordu'nun Altınordu ilçe merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Civil Irmağı'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğü'nce başlatılan ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ederken çalışmaların tamamlandığı alanlar yelken ve kano sporcularına ev sahipliği yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem verdiği ve çalışmalarını yakından takip ettiği Civil Deresi, yapılan çalışmalarla hem sosyal bir alana dönüşüyor hem de yelken ve kano sporcuları için antrenman sahası oluyor. Yıllardır herhangi bir faaliyetin yapılmadığı atıl durumdaki Civil Deresi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü yelken ve kano sporcuları ile renklilik kazanıyor.

Yenilenen haliyle yelken ve kano sporcularını ağırlayan Civil Deresi, yapılan çalışmalarla yelken ve kano sporu için çok daha verimli bir antrenman imkânı sunuyor. Yelken sporu için de önemli imkanlar sunan alan yıldızdan esen rüzgarıyla antrenman verimliliğini iki katına çıkarıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Yelken Takımı optimist sporcuları yıldızdan esen rüzgarı Civil Deresi'nde Orsa-Pupa antrenmanı yaparak değerlendiriyor. Orsa seyrinde alandan kaynaklı çok sayıda tramola dönüşü atmak zorunda olan sporcular bu sayede Civil Deresi'nin fiziki yapısından yararlanarak hızlı ve sürekli tramola atarak tramola tekniklerini de pekiştirmiş oluyor.

Kano branşı sporcuları ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde çalışmaları süren Durgun Su Sporları Merkezi'nde ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilecek olan müsabakalar öncesi Civil Deresi'nin uzunluğundan ve durgun suyundan yararlanarak antrenmanlarını Civil Deresi'nde gerçekleştiriyor.