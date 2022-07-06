Ordu'nun derelerine 50 bin adet alabalık bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde, Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nın çeşitli noktalarındaki dere kollarına ekipler tarafından 50 bin adet alabalık salımı yapıldı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalıkların tekrar çoğalması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen bu çalışmanın, farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.