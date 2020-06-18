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Ordu'nun derelerine 80 bin benekli alabalık

Ordu’nun Çambaşı Yaylası’na 80 bin benekli alabalık bırakıldıTarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kabadüz ilçesinde Çambaşı Deresi’ne 80 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu salındı.

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'na 80 bin benekli alabalık bırakıldı


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kabadüz ilçesinde Çambaşı Deresi'ne 80 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu salındı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, bilinçsizce yapılan avlanmalar sonucu balık sayısında azalma görüldüğü için bakanlık yetkililerince derelere her yıl balık bırakıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Genel Sekreter Alp, “Bugün burada, Trabzon-Maçka Üretim İstasyonu'nda üretilen 80 bin alabalığı Çambaşı Yaylamızın Derelerine saldık. Derelerimizin eski zamanlarda olduğu gibi alabalık açısından daha zengin hale gelebilmesi için yapılması gereken en önemli şey bilinçsiz avlanmanın önüne geçmektir. Bu kuralların uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti göstermeliyiz” şeklinde konuştu.


Öte yandan bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, Ordu'da 2007 yılından bu yana 655 bin benekli alabalığın Kabadüz ve Gölköy ilçelerindeki dere ve göllere yerleştirildiği kaydedildi.


Alabalık salımına Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

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