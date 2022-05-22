Ordu'nun en yüksek tepesine tırmandılar

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in kent turizmini 12 aya yaymak için başlattığı çalışmalar çerçevesinde kayak tesisi yapılması için olumlu rapor alınan Ordu'nun en yüksek zirvesi 2730 rakımlı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış programı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile ORBEL A.Ş. işbirliğinde “Kayak Merkezi 2. Etabı Göndeliç Dağına Tırmanıyoruz" adı altında düzenlenen etkinliğe 40 gönüllü katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrası etkinlikte buluşan gönüllüler, Çambaşı Kayak Merkezi'ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Göndeliç Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Keyifli geçen yürüyüşün ardından grup, ulaştığı Göndeliç Dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Yürüyüşe katılan gönüllüler, zirvede olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, halen kar olan bölgenin kayak için uygunluğuna dikkat çektiler. Etkinliğin güzel geçtiğini kaydeden gönüllüler, “Çambaşı Kayak Merkezi'nde kar olmadığında bile haziran ayının sonuna kadar burada kayak yapılabileceğini bugün gözlemledik. Yürüyüş için de çok güzel bir güzergah. Burası gelip görülmesi gereken bir güzellik. Emek veren herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştular.

Başkan Güler'in girişimleri doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü teknik personellerinin yaptığı incelemelerde Göndeliç Tepesi için Kayak ve Telesiyej Projesi'ne olumlu görüş bildirilmişti. Bölgenin Kayak Merkezi ve Telesiyej için uygun olduğu görüşüne yer verilen raporda, “Ordu ili coğrafi konum olarak, Orta Karadeniz'de Göndeliç Dağı ise Doğu Karadeniz dağlarının batı ucuna uzanan 2730 rakımı ile Ordu ilinin en yüksek zirvesi konumundadır. Ordu ile Çambaşı Kayak Merkezi'nin devamı niteliğinde talep edilen Göndeliç Tepesi'nin 10 km mesafede olması, Çambaşı Kayak Merkezi'nin mevcut haliyle turizm talebini karşılayamaması, 2000 rakımda olduğundan kış sporlarının yapılabilme süresinin az olması sebebiyle Göndeliç Dağı'nın 5 bin hektarı bulan alanı, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliği, kot farkı 200 metre ile 800 metre arasında olmasından dolayı en az bin hektarlık kayılabilir alan olduğu, pist uzunluğunun 100 metre ile 4 bin metre arasında öngörülmesi, şehir merkezine 65 kilometre, havalimanına 85 kilometre mesafesi, arazisinin kar turizmine ve kış sporlarına elverişli olması sebebiyle Göndeliç Tepesi'ne detaylı bir kayak tesisinin yapılması tarafımızca uygun görülmektedir” ifadelerine yer verildi.