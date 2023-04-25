Ordu'nun gazi madalyası "Rüsumat No: 4" kapılarını açtı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına bir süre önce başlanan, Kurtuluş Savaşı'nın önemli destanlarının yer aldığı ve bu kahramanlıkların gelecek kuşaklara aktarılması adına çalışmalarında sona gelinen Rüsumat No:4 Gemi ve Müze'nin açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gerçek boyutlarda inşa edilen geminin Ordu'nun sembolü olacağını söyledi.

2019 yılında göreve başladığında Rüsumat No: 4 Gemisi'nin kahramanlık destanını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışma yapacaklarının sözünü veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu sözünü yerine getirdi. Kurtuluş Savaşı'nın önemli destanları yer alan Rüsumat No: 4 gemisinin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir süre önce başlayan çalışmalar tamamlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye kruvazörü ile Ordu'ya gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu Sahili Ayışığı Meydanı'nda tarihi kaynaklardan yararlanılarak bire bir aynı ölçülerde inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve bünyesinde yer alan müze ziyarete açıldı.

“Bütün kaynakları bulduk, çizimlerini aldık, aslına uygun inşa edildi”

Düzenlenen açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından birini yazan Rüsumat No:4 Gemisi'nin replikasının müzesi ile birlikte açılışına şahitlik edeceğiz. Yaklaşık 100 yıl önce cephane taşıyan gemimiz, bu açıklarda taktik icabı batırılıyor. Ordulu hemşehrilerimiz, o zaman buradaki sandalları bir araya getiriliyorlar. O zaman iskele yok, gemi karaya oturtuldu, üzerine konan kalaslarla cephaneleri taşıdılar. Yunan gemilerine yakalanmamak için batırılan Rüsumat Gemisi, üzerine cephaneler koyulup yüzdürülerek İnebolu'ya gitti. İnancın, kahramanlığın ve aynı zamanda zekânın bir ürünü olarak dünya tarihinde bu bir ilk. Ancak Ordulu zeki insanlar bunu yapabilirdi. 100 yıl sonra Fatih Gemimizin komutanıyla, Barbaros'un torunlarıyla bu tarihi güne tanıklık ederek bu tesisi açıyoruz. Tıpkı bir akrabamızı arar gibi tarihin tozlu raflarından takip ettik ve izini geminin yapıldığı Londra'dan bulduk. Bütün kaynakları bulduk, çizimlerini aldık. Cumhurbaşkanımızın desteğinde bunu yaptık, bu çizimleri aldık ve bu çizimlerle birlikte gemimizin bire bir aynısını inşa ettik. Bu gemiyi alıp denize indirebilirsiniz. O derece güzel bir çalışma yapıldı. Uğurcan Ataoğlu ve Ahmet Tezcan hocamız çevre düzenlemesini oluşturdular” dedi.

“Ordu'nun sembolü olacak”

Ordu için bir anıt gemi ve aynı zamanda da açık hava müzesi ortaya çıktığını kaydeden Başkan Güler, “Bu gemi, tıpkı Bandırma Vapuru'nun Samsun'da olduğu gibi Ordu'nun sembolü olacak. Bu Hamidiye gibi kahraman bir gemi. Bu gemiye sahip olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında güçlü Türkiye hedeflerine hızla ilerlediğini söyledi. Vali Sonel, “Bu ülke, bu bayrak kolay kazanılmadı. Kıymetini bilmek lazım. Tarihimizi unutmamak lazım. Bu güzel gündeki açılış vesilesiyle bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı, Cumhuriyeti'mizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Rüsumat No: 4 Gemisi, tarihin canlandırılması ve gençlerimizin, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın tarihini bilmesi ve Ordu'ya gelenlerin burada kahraman şehitlerimize ve gazilerimize birer Fatiha göndermeleri açısından çok önemli. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası açılış programı düzenlendi, gemi ve içerisindeki müze gezildi.