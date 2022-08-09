Ordu'nun gazi madalyası: Rüsumat

2019 yılında göreve başladığında Rüsumat No:4 Gemisi'nin kahramanlık destanını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışma yapacaklarının sözünü veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu sözünü de yerine getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nın önemli destanları yer alan Rüsumat No: 4 gemisinin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlayan çalışmalarda sona gelindi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye kruvazörü ile Ordu'ya gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu Sahili Ayışığı Meydanı'nda tarihi kaynaklardan yararlanılarak birebir aynı ölçülerde inşa edilen Rüsumat No:4 Gemisi ve bünyesinde yer alacak olan müze kısa süre içerisinde ziyarete açılacak.

“Böyle bir eseri Ordu'yu kazandırdığımız için mutluyuz”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Kurtuluş Savaşı sürerken düşman gemilerini atlatmak için batırılıp Ordu halkının dayanışması ile tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen Rüsumat No:4 Gemisi çalışmalarının yüzde 99'unun tamamlandığını söyledi.

Genel Sekreter İnan sözlerine şöyle devam etti:

“Kurtuluş savaşı tarihimizin önemli eserlerinden birisini gerçekleştiren, bugün yaşayan Orduluların dedelerinin, ninelerinin yaptığı önemli bir kahramanlık olayını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'nun tarihine, turizmine verdiği değer doğrultusunda ilimizde yaşatmak istiyoruz. Bir süredir yapımı devam eden Rüsumat No: 4 gemisi tamamen aslına uygun olarak burada inşa edildi. Çalışmanın yüzde 99'u tamamlandı. Tarihi olmayan bir milletin bugünü ve geleceği de olmaz bilinciyle hareket ediyoruz. Bunu burada sergilemekten ve Ordululara böyle bir eseri kazandırmaktan büyük bir onur duyuyoruz.”

Dünya denizcilik tarihinde gerçek bir efsane

Kurtuluş Savaşı için cepheye mühimmat taşıyan gemileri yakalamaya çalışırken Karadeniz'de devriye gezen düşman gemilerini atlatan Rüsumat No:4, Batum'dan yüklediği iki top ve 350 sandık cephaneyi İnebolu'ya yetiştirme çabasındaydı.

Düşman gemilerinden kurtulan Rüsumat 17 Ağustos'ta Ordu'ya vardı. Silahların her an yakalanma tehlikesine karşı Ordulular tarihe geçen ilginç bir dayanışma örneği sergiledi. Önce gemide bulunan silahlar takaların yan yana getirilmesiyle köprü oluşturularak halkın dayanışması ile gemiden alınarak bir depoya götürüldü. Silahların boşaltılmasının ardından Rüsumat batırıldı. Ordu'ya gelen düşman gemileri batan bir geminin işlevini kaybettiğini düşünerek geri çekildi. Düşman gemilerinin gitmesinin ardından Ordulular yine tarihi bir dayanışma ile gemiyi yüzdürdü. Motoru yenilendi. Depodaki silahlar yine takaların yan yana getirilmesiyle iskele yapılarak yeniden gemiye yüklendi. Rüsumat, Ordu'dan hareket ederek İnebolu limanına ulaştırdı.

Ordu halkı ve Rüsumat No:4 Gemisi, Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olarak anılarda yerini aldı.