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Ordu'nun gururu oldu

Malatya’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Ordulu Ahmet Eremekter, 85 Kilo’da Türkiye şampiyonu Oldu.

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Ordulu Ahmet Eremekter, 85 Kilo'da Türkiye şampiyonu Oldu.


Malatya'da 11-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Ordulu güreşçiler başarılı sonuçlara imza attı. Şampiyona da 85 kiloda Ahmet Eremekter, bütün rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti. Genç, elde edilen başarıdan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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