İhlas Haber Ajansı

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Ordu'nun iki ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.


Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde ve yaylalarında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken, Ordu Valiliği Akkuş ve Gürgentepe ilçelerine eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim-öğretime 22 Aralık 2021 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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