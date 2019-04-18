Ordu'nun ilk minik neyzeni

Ordu'nun Ünye ilçesinde Anafartalar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zelihanur Çiçek, ailesinin desteğiyle neyzen olma yolunda ilerliyor.

Ünye'de yaşayan 8 yaşındaki minik neyzen Zelihanur Çiçek, babasına ney çalmak istediğini söylemesinin ardından hayaline kavuştu. Ney hocası ve ailesinin de desteğiyle aldığı eğitimler sonrası ney üflemeye başlayan minik neyzen günlük hayatının bir kısmını ney üfleyerek geçiriyor.

Anafartalar İlkokulu 8 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Zelihanur Çiçek, "Ben 'ney'i ilk defa öğretmenlerim çalarken gördüm. Babam da benim çalmak istediğimi öğrendiğinde oda başaracağımı düşünmüştü. İlk önce nota yazılı kağıtlara bakarak üflemeye çalıştım. İlk önce bir boru ile ney gibi çalmaya başladım. Daha sonra babam ney aldığında onu çalmayı öğrendim. Neyi çalmaya iki sene önce başladım. Neyde en çok zorlandığım yerlerden birisi ise notaların yerini karıştırıyordum. Ney hocam ise o notanın ezberini yap elinle vur diyerek öğretmeye çalışıyordu" dedi.

"Kızım iki senedir ney çalıyor"

Kızının ney çalmaya ayrı bir hevesi olduğunu ifade eden Anne Yadigar Çiçek, "Kızım yaklaşık 2 senedir ney çalıyor. Biz önce çalması için teşvik ettik. Daha sonra ney hocamız olan Sezin Akkan hocamızda önce kendisini deneyelim sesinin olup olmayacağına bakalım dedi. Kısa bir eğitimden sonra ney çalarken kızımın ses çıkarabildiğini gördüler. Kızım da kendine güvenerek ney çalmaya başladı. Ney öğrenirken bir ay içinde ses denemesi ve notaya geçişler yapıldı. Sezin hocamızda kızıma sürekli başarıyorsun diyerek moral verdi. Şu anda kızım da notaya dökerek ney çalmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.