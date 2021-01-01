Ordu'nun Korgan ilçesinde 40 yıllık sorun çözüme kavuşuyor

Ordu'nun 19 ilçesinde yatırımları hayata geçiren OSKİ Genel Müdürlüğü , il genelinde ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon hatlarını çağın gereklerine göre düzenliyor. Bu kapsamda Korgan ilçesi Dip Mahalle'de kanalizasyon hattı çalışması başlatan ekipler, 40 yıllık bir hayali de gerçeğe dönüştürüyor.

Toplam uzunluğu 2 bin 500 metre

Korgan ilçesinin en kalabalık mahallelerinden birisi olan Dip Mahallesi'nde alt yapı çalışmasına başladıklarını belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, yapılacak yatırımla 40 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştüreceklerini söyledi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Murat Us, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile ilçelerimizde başlattığımız değişim ve dönüşüm devam ediyor. Bu kapsamda yıllar önce yapılmış ve miladını doldurmuş eski hatları modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Korgan ilçemizin merkez mahallelerinden birisi olan Dip Mahallesi'nde kanalizasyon alt yapısı çalışmalarına başladık. Toplamda 2 bin 500 metre uzunlukta yapılacak kanalizasyon çalışmasının şu ana kadar 800 metrelik bölümünü tamamladık. Geriye kalan bölümlerin yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediğimiz çalışma ile mahallemiz modern bir alt yapıya kavuşmuş olacak” dedi.