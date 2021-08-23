Ordu'nun kuş cenneti 'Hoynat Adası'na ilgi artıyor

Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu'nun Perşembe ilçesindeki ‘Hoynat Adası' gün geçtikçe daha çok dikkat çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından bölgede yapılan düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları, adaya olan ilginin artmasını sağladı.

Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları iki yerden birisi olduğunu bilinen Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı biliniyor. Girişlerin yasak olduğu ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan adada, kuş gözlemciliği açısından önemli olması nedeniyle proje hazırlığı devam ederken, geçmişte denizcilerin depo ve sığınak olarak kullandığı bilinen ve barındırdığı ‘Önemli Kuş Alanı' seçilen ve kuşların doğal yaşam alanı olarak bırakılan ada, her geçen gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Çevre düzenlemesi sonrasında cazibesi arttı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesince bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmaları da Hoynat Adası'nın cazibesini arttırdı. ‘Kuş Cenneti' olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak amacıyla hayata geçirilen peyzaj projesi sonrası, atıl durumda olan seyir alanını kullanılabilir hale getirildi. Zemini doğal taşla kaplanarak güvenlik için teras alanının etrafı ahşap korkuluk ile çevrilen alanda kuş gözlemi yapılması için de teras alanına seyir dürbünleri de yerleştirildi.

“İnsanlar fotoğraf çektirmek için duruyorlar”

Sivas'tan gelen ve Hoynat Adası'nı ziyaret eden Bahri Muhit, “Buralar çok güzel, deniz kenarı ve yeşillik. İnsanlar buraya fotoğraf çektirmek için geliyor. Ben de çok güzel buldum herkese de tavsiye ederim” dedi.

“İnsanlar Ege'ye gidiyor ama Karadeniz'e yeşillik ön planda”

Hoynat Adası'nın gelinip görülmesi yerlerden birisi olduğuna değinen Mehmet Muhit, “Karadeniz'in tarihi yerlerinden bir tanesi. Doğal güzelliklerin ve değerlerin korunmasını önemli buluyorum. Karadeniz'de çok güzel bilinmeyen yerler var. Herkes Ege ve Akdeniz taraflarına gidiyor ama yeşillik ortamında Karadeniz ön planda, herkesin buraları dolaşması lazım” şeklinde konuştu.

"Temiz oksijen teneffüs etmek için buraya geliyorlar"

Hacı Varol isimli vatandaş, Ordu'nun, mavisi ve yeşili ile çok ayrı bir güzellik sunduğunu, Hoynat Adası'nın ise ayrı bir güzellik ile insanları karşıladığını belirterek, “Burasının daha farklı bir yanı var. Yoldan geçenler, bilenler bilmeyenlere duyurup, buranın güzelliklerini görmek, paylaşmak ve güzel oksijen teneffüs etmek için akın akın geliyorlar. Burası, havası ve oksijeni ile insanları cezbediyor. Bu yörede tepeli karabatak hayvanlarının da tüm hayvanlarda olması gerektiği gibi korunması ve yaşatılması için koruma altına alınmasını doğru buluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ordu'nun değerli yerlerinden bir tanesi”

Temiz hava almak ve dolaşmak için Hotnay Adası'na geldiklerini söyleyen Taha Varol ise “Ordu'nun değerli yerlerinden biri. Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, değerli karabatakların yuvasının da olduğu bir yer. Belediyemiz burayı değerlendirdi ve çok güzel oldu. Biz de geliyoruz, turistler de sık sık geliyor. Ordu için konuşacak olursak özellikle sahilimiz çok güzel. Sahil şeridi yapıldığından dolayı çok güzel oldu. Boztepe, Hoynat Adası ve Yason burnu yenilendi ve değerlendi. İnsanların buraları dolaşmasını tavsiye ederim” diye konuştu.