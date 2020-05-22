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Ordu'nun yaylalarında sarı çiçekler yüzünü gösterdi

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında yetişen sarı renkli çiçekler yüzünü göstermeye başladı.

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında yetişen sarı renkli çiçekler yüzünü göstermeye başladı.


Kumru, Korgan, Aybastı, Gölköy, Kabadüz gibi yüksek kesimli ilçeler ile yaylalarda yılın belirli dönemlerinde açan ve bölgede ağu çiçeği olarak adlandırılan sarı renkli çiçekler, kendilerini göstermeye başladı. Güzel kokusuyla insanların dikkatini çeken ve yeşilliklerin arasındaki çalılarda yetişen ağu çiçekleri, yaylaların güzelliğine renk de kattı. Yaylacıların, ‘deli bal' olarak adlandırdıkları ve fazla tüketildiğinde insanda yan etki yaptığı bilinen balın üretiminde de ön planda olan ağu çiçekleri, yaklaşık bir ay sonra tamamen gözlerden kaybolacak.

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