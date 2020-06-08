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Ordu'nun yaylalarında yaz güzelliği

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüzünü gösteren sarı güller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüzünü gösteren sarı güller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Ordu'nun turizm açısından önemli bir değeri olan yaylalar, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte canlandı. Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu' çiçeği diye tabir edilen çiçek, yayların havasını değiştirmeye başladı. Kendisine has rengi ve kokusuyla hem görsel, hem de doğaya saldığı kokusu ile hayran bırakan sarı renkli orman gülleri, yaylaları süsledi. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan, kısa ömrü olan ve zehirli bir özelliği olduğu bilinen orman gülleri, arıların bal üretmesine de yardımcı oluyor. Korgan ilçesindeki yaylalarda, besicilerin de hayvanlarını getirmesiyle birlikte oluşan güzel görüntüler ise görenleri hayran bırakıyor.


Bölgedeki yaylanın, kendilerine has güzellikleri olduğunu ifade eden vatandaşlar, maceracıların, turistlerin, fotoğrafçıların, doğa sevenlerin muhakkak bu yaylalara uğraması gerektiğini belirtiyor.

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