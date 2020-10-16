Ordu'nun yeni gözdesi: Mavi yemiş

Mehmet Hilmi Güler, üreticilere yeni bir gelir kapısı daha açtı. Başkan Güler'in talimatıyla başlayan çalışmalar sonrası, Gürgentepe, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 14 üreticiye, dünya çapında asıl ürünlerden biri haline gelen ve Antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği artan Yaban Mersini (Mavi Yemiş) fidanı dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, üreticilerin alternatif gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla başlattığı projelere her gün bir yenisi ekleniyor. Başkan Güler'in kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda devam eden çalışmalarda gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilosu 50 liradan alıcı bulan mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Tarımsal Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında Gürgentepe, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 14 üreticiye tamamı hibe, 6 bin adet mavi yemiş ve deneme amaçlı olarak 500 adet aronia fidanı dağıtıldı.

Gürgentepe ilçesinde gerçekleşen dağıtım törenine Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Gürgentepe Kaymakamı Hasan Taş, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Büyükşehir Başkan Danışmanı Burhan Sakallı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.