Ordu'nun yolları açık

Ordu'da son günlerde etkisini hissettiren kar yağışları sonrası birçok ilçe beyaza büründü. En yüksek kar kalınlığının yer yer 60 santime ulaştığı ilde, önlemlerini önceden alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hazır halde bekleyen iş makineleriyle, yaşanan her türlü olumsuz duruma anında müdahale etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran kar yağışının ardından ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. 27 bin 318 kilometrelik yol ağıyla, Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan ilde, 479 iş makinesi ve 550 personel görev yapıyor.

Kar yağışının sahil kesimine göre daha yoğun yaşandığı yüksek kesimlerde, yolların açık tutulması için aralıksız olarak çalışan ekipler, tuzlama ve küreme çalışmalarına da devam ediyor. Tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan karla mücadele ekipleri, mahalle muhtarlarıyla kurdukları koordinasyonla birlikte, yaşanabilecek olumsuzluklara da hızlı çözümler üretiyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde sürdürülen çalışmalarda, 30 cenaze ve 27 hastaya müdahale edildi. En yüksek kar kalınlığının yüksek kesimlerde 60 santim olduğu ilde ortalama kar kalınlığı ise 30 santime ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahaleleri sonrası kapalı mahalle ve grup yolunun bulunmadığı kent genelinde, buzlanma olabilecek bölgelerdeki tuzlama çalışmaları da büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Vatandaşlardan mecbur kalmadıkça karlı havalarda özel araçlarını kullanmamalarını, buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmalarını isteyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattılar.