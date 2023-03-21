Ordu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı

Ordu'nun yüksek kesimlerinde ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

İlin sahil kesiminde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgeler ile yaylalarda kar yağışına dönüştü. Dün gece aralıklarla devam eden kar yapışı sonrası çevre beyaz örtü ile kaplanırken, güzel görüntüler oluştu, hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düştü.

Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Mesudiye, Çamaş, Kabadüz, Gölköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar cep telefonu kameraları ile bu manzarayı fotoğrafladı.